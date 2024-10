Luana Piovani fala sobre vida de solteira: '6 meses que não beijo'

Luana Piovani, 48, falou sobre sua vida de solteira em entrevista à TV portuguesa.

O que aconteceu

A atriz assumiu que não beija ninguém há seis meses. "Eu confesso que eu adoro beijar na boca. Tem uns seis meses que eu não dou um beijo na boca", afirmou ela no programa Júlia, da emissora SIC.

A brasileira disse que não precisa de um namorado para se sentir validada . "Eu não preciso de ninguém do meu lado para me validar, para me apoiar. É bom porque acresce, né? Na verdade, eu acho que o que a gente procura é alguém que acrescente", explicou.

Na minha vida eu sou bastante independente. Se até o meu filho eu pedi para que fosse. Luana Piovani

Piovani revelou que segue à procura de um parceiro e que tem sido bastante criteriosa nessa busca. "É interessante, eu me divirto porque eu faço o que os homens fizeram a vida inteira. 'Não gostei desse cabelo'. 'Barba muito volumosa'. 'Muito alto'. Assim vai", brincou ela.