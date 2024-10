Lady Gaga diz que não ensaiou nenhuma cena de 'Coringa' com Joaquin Phoenix

Lady Gaga e Joaquin Phoenix escolheram uma estratégia curiosa para criar a relação entre seus personagens em "Coringa: Delírio a Dois", que chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (3).

Ela afirma que eles não quiseram ensaiar nada. "Pois é. Filmamos direto, para que tudo fosse muito cru e puro", contou a cantora e atriz em conversa com jornalistas na qual Splash esteve presente. Na história, ela interpreta Harleen Quinzel, ou Lee, interesse romântico do Coringa de Joaquin Phoenix.

Ao invés dos ensaios, eles debatiam cada cena. "Conversávamos sobre a cena, sobre o que estávamos dizendo um ao outro. Procurávamos a verdade. Mas nunca ensaiamos", relembrou Gaga.

"Coringa: Delírio a Dois" é protagonizado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga Imagem: Reprodução/YouTube

A maquiagem do Coringa foi um elemento importante para colocá-la no personagem. "Nossa, foi muito intenso. Muito mesmo, até para mim, que exploro a maquiagem artística o tempo todo. Colocamos muito significado na maquiagem", explicou a atriz. "A maquiagem dela é derivada da dele, vem da obsessão dela por ele. Ela está se encontrando, mas também completamente perdida".

Tudo na vida de Lee é sobre ele. Mas a minha Arlequina não é uma vítima. Ela está tentando acordar o Coringa dentro do Arthur o tempo todo, é isso o que ela quer. Cabe ao público decidir como se sente sobre isso. Lady Gaga

No filme, fica difícil saber se Arlequina ou Coringa tem mais poder. "Eu deixei que essa tensão existisse nela. Às vezes, na vida, as coisas não fazem sentido mesmo", sorriu. Joaquin Phoenix, também em entrevista em que Splash esteve presente, concorda: "Em alguns aspectos, eles são quase iguais. No fim, acho que ela é a mais poderosa, ou pelo menos quem está mais no controle".

* A repórter viajou a convite da Warner Bros. Pictures