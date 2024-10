Jennifer Aniston surpreende ao surgir lendo livro infantil para pets

Jennifer Aniston, 55, surpreendeu ao aparecer lendo um livro infantil para seus cachorros.

O que aconteceu

A atriz compartilhou o vídeo em seu Instagram. Na gravação, ela aparece no interior da mansão de R$ 113 milhões da estrela da série 'Friends'.

No vídeo, Aniston aparece lendo seu livro recém-lançado, o infantil 'Clydeo Takes a Bite Out of Life' ('Clydeo Leva Uma Mordida da Vida', em tradução livre). Durante a leitura, a artista é observada por quatro de seus cães, deitados em um sofá.

Jennifer brincou ao legendar o post. "Parece que eu consegui a atenção do público…".

A mansão de US$ 21 milhões de Aniston fica localizada no luxuoso bairro de Bel Air, em Los Angeles. Ela montou o imóvel com o auxílio do designer de interiores Stephen Shadley, profissional que foi contratado por várias celebridades.