Jade Picon dá detalhes de encontro com Zendaya em Paris: 'Maravilhosa'

Jade Picon está em Paris, na França, para acompanhar a Semana de Moda e contou como foi encontrar Zendaya em desfile da Louis Vuitton.

O que aconteceu

A influenciadora dividiu a fila A com nomes como Zendaya e elogiou a atriz. "Estar em eventos e desfiles que contam com celebridades que tanto admiro é um show à parte. Nesta terça-feira, vi a Zendaya, que é maravilhosa e super carismática. Para mim, é um prazer dividir um lugar com uma pessoa que admiro e me inspira não só no estilo, mas também como atriz", disse em entrevista à Glamour.

A jovem também comemorou o fato de poder encontrar personalidades em eventos assim. "Então, para mim, estar na semana de moda é muito inspirador por diversos motivos e, com certeza, poder encontrar personalidades como ela é um desses".

Jade tem chamado a atenção com seus looks escolhidos para o Paris Fashion Week, e posou com saia de R$ 10 mil em desfile de Stella McCartney.