Ivete Sangalo celebra aniversário de 15 anos do filho, Marcelo: 'Te amo'

Nesta quarta-feira (2), é aniversário de 15 anos de Marcelo Sangalo, primogênito de Ivete Sangalo, e a cantora celebrou a data.

O que aconteceu

Nas redes sociais, a artista publicou um vídeo do filho quando ainda era criança e declarou todo seu amor por ele. "E então no dia 2 de outubro chegava a luz da minha vida! Você Marcelo, meu filho, meu amor maior, meu presente incrivelmente especial. Ser sua mãe realmente me elevou e me jogou num lugar onde nunca havia estado. Me trouxe com todo seu amor a certeza de que a felicidade havia me escolhido. Que coisa deliciosa é ver você crescer, mantendo sua gigante habilidade de amar, adquirindo a cada segundo novas experiências e habilidades que me deixam realmente impressionada e orgulhosa".

A artista exaltou o filho e não economizou elogios na legenda. "Grande cara você, meu filho! Que pessoa especial você é. A mamãe te ama além e infinito. Nem contando todas as estrelas das milhares de galáxias daria o tanto que lhe amo. Seja feliz meu amor. Deus está contigo te trazendo saúde, amor, realizações, prosperidade e muitas histórias pra contar. Você merece ser feliz e eu estarei ao seu lado sempre pro que der e vier. Te amo meu vidão".

Marcelo é fruto do relacionamento de Ivete com Daniel Cady. O casal também é pai das gêmeas Helena e Marina, de 6 anos.