Guerra sugere melhoraria para o Estrela da Casa: 'Colocaria júri técnico'

Com o encerramento do Estrela da Casa (Globo) na última terça-feira (02), os comentaristas Chico Barney, Bárbara Saryne e Márcio Guerra fizeram um balanço da primeira edição do reality musical. O programa consagrou Lucca vencedor como prêmio milionário e um contrato com a Universal Music.

O produtor musical avaliou que o programa deveria ter algumas mudanças para uma segunda edição. "Colocaria um júri técnico e teria duas avaliações: a de comportamento, que é a convivência da casa e o público vota; e uma votação antes disso, de quem vai para a Batalha e Duelo, no caso a parte técnica, tinha que ser nós", finaliza e brinca.

Ele também argumenta que pelo programa ser mais curto e ter menos participantes que outros do mesmo formato, os competidores deveriam ser eliminados depois de algumas semanas. "Para que a gente possa ter essas pessoas no elenco por mais tempo, porque a casa vai ficando vazia muito rápido e as oficinas vão começando a não ter mais sentido."

"Começar com 14 é reta final de BBB", lembra Chico e concorda que o reality vai ficando 'menos vivo', conforme o elenco diminui.

Bárbara diz que a possibilidade de uma segunda temporada é uma chance para corrigir o que não foi legal. "A dinâmica precisa ser mexida. Muitas provas, nomes difíceis de entender, falta a questão musical, no geral minha avaliação da edição é nota 7."

Já para Chico, o programa pecou principalmente em ser um produto viciante para o público, sendo divertido quando assistia, mas depois os espectadores não se importavam com os jogadores. "Esse tipo de programa demanda que a gente fique vidrado, ligue no pay-per-view. Então acho que falto conflito entre eles."

E na competição, a melhor referência para o segundo ano é a Dança dos Famosos. Tanto no fato de encaixar uma nota técnica, quanto de todo mundo se apresentar toda vez. 'Toda semana tem que apresentar algo para o público' e ai cada um ter um técnico.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso