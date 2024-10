Gretchen surge sem prótese capilar: 'Perdi todo o cabelo'

Gretchen, 65, revelou que está buscando uma nova alternativa para a calvície - problema de que já sofre há alguns anos.

O que aconteceu

A cantora publicou um vídeo em que aparece sem a prótese capilar, usada para encobrir a calvície na parte frontal do cabelo.

Segundo ela, suas madeixas ficaram assim por conta de uma soma de fatores. "Primeiro, eu tive um corte químico. Eu usava guanidina (um creme alisante alternativo), aí fui num salão de beleza tingir. A pessoa não sabia e tingiu com um produto que não era compatível. Aí começou daí: perdi todo o cabelo. Depois, com a Covid e a minha reposição hormonal. Tudo juntou", explicou ela, na gravação divulgada no Instagram.

Ao final do vídeo, Gretchen resolve o lado estético da questão colocando um megahair de topo. "Estou apaixonada! Feliz, porque agora posso finalmente passar a mão no meu cabelo, jogar, que eu sei que não vai sair do lugar", comemorou a cantora, ao ver o resultado final.