Gizelly e Larissa vivem A Fazenda como repetentes de reality show

No Central Splash desta quarta-feira (02), Chico Barney e Bárbara Saryne comentaram sobre o comportamento de Larissa e Gizelly dentro da A Fazenda (Record).

Chico lembra que Larissa era uma participante leve e bem humorada no BBB22, mas está com uma energia mais pesada no reality rural. E que apesar dela movimentar o jogo e ter diferentes narrativas ao seu redor, ela carrega uma expressão 'pálida'. "Ela está a milhas de distância do personagem que ela foi no BBB, e tá um pouco menos interessante".

Bárbara avalia que a atitude descontente vem da peoa não estar feliz nem com os aliados nem rivais e ter se arrependido do romance com Sacha dentro do confinamento. "Parece que nada faz ela feliz dentro de A Fazenda. Ela está tão focada em render, ter que causar, que já esperava ela dar uma abaixada. É difícil manter essa frequência, tá cansando também."

"Nós temos duas ex-BBB, a Gizelly e a Larissa, e elas estão agindo como repetentes", argumenta Chico e continua:

Mas a Gizelly está empolgada porque ela é a mais velha com um monte pirralho, é assim que ela tem se posicionado. A veterana. Ela quer explicar o caminho para todos, ela já foi boa nisso, mas repetiu em outras matérias. A Larissa se comporta como a repetente que reprovou por um pouco menos e não aguenta mais, ela já viu tudo aquilo e na outra escola era melhor. Vejo esse cansaço não pelo jogo em si, mas 'tô aqui de novo, quero ser diferente mas as coisas não estão fáceis'.

"É engraçado comparar ela [Larissa] e Gizelly com o resto da casa, é um tom muito diferente das duas", afirma Bárbara. Ela também comenta que a advogada inclusive age como se o jogo tivesse ganho em A Fazenda, também por achar que ela venceu o BBB 20, porque seu grupo foi o vencedor. "Ela está totalmente fora da realidade. Se ela não venceu foi por muito pouco. E não foi teria uma lista de 10 pessoas para ganharam o BBB na frente dela."

