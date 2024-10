A Fazenda 16: Júlia, Juninho, Larissa e Fernando estão na 2ª roça

A segunda roça de A Fazenda 2024 (Record) começou a ser formada na noite de terça (1º). Júlia, Juninho, Larissa e Juninho estão com o pé fora de Itapecerica da Serra. Três deles, exceto Larissa, vão disputar a Prova do Fazendeiro na quarta (2). Já os outros três disputarão a preferência popular e um será eliminado.

Poder da Chama cancelado

Adriane Galisteu desmascarou o plano de Sacha — dono do lampião e cancelou os dois poderes da semana. No início do programa, a apresentadora mostrou ao público o momento em que Sacha e Larissa combinaram sinais para que o ator passasse informações.

A apresentadora deu um sermão geral. "A gente acabou de ver o momento em que você e a Larissa combinaram sinais sobre o poder do lampião. Como você passou pra Larissa, os poderes de hoje são cancelados. A gente está de olho em tudo. Esse jogo tem regras e elas têm que ser respeitadas."

Os poderes são incríveis e é uma pena que eles não serão usados. Espero que hoje sirva de exemplo pra todos . Adriane Galisteu

A Fazenda 16: Sacha é desmascarado por Galisteu ao vivo Imagem: Reprodução/Playplus

Indicação da Fazendeira

Flor começou a formação da segunda roça com a indicação de Júlia. "O próprio grupo entrou em confronto. Eu, como fico trabalhando muito, perdi muitas coisas na casa. Eu vou colocá-la pela dinâmica que esclareceu o que eu já imaginava, mas não tinha certeza. É uma pessoa que gosto muito, não tem nada a ver com o passado, tem a ver com o trabalho que essa pessoa não fez dentro da casa, da coletividade."

Júlia falou após a indicação. "Desde que passei o chapéu pra Flor, eu estava esperando. Eu não acho que eu tenha sido com má vontade. Eu estava numa posição de nunca ter feito nada de bichos — eu nunca disse que não sabia nada do programa."

A Fazenda 16: Flor Fernandez indica Júlia Imagem: Reprodução/Playplus

Quem votou em quem

Fernanda votou em Cauê;

votou em Cauê; Júlia votou em Juninho Bill;

votou em Juninho Bill; Raquel Brito votou em Juninho Bill;

votou em Juninho Bill; Babi votou em Cauê;

votou em Cauê; Giselle votou em Juninho Bill;

votou em Juninho Bill; Flora votou em Juninho;

votou em Juninho; Gilsão votou em Cauê;

votou em Cauê; Camila votou em Juninho Bill;

votou em Juninho Bill; Zé Love votou em Cauê;

votou em Cauê; Luana votou em Juninho Bill;

votou em Juninho Bill; Juninho Bill votou em Cauê;

votou em Cauê; Cauê votou em Juninho;

votou em Juninho; Albert votou em Cauê;

votou em Cauê; Gui Vieira votou em Juninho;

votou em Juninho; Sidney votou em Cauê;

votou em Cauê; Zaac votou em Cauê;

votou em Cauê; Suelen votou em Juninho Bill;

votou em Juninho Bill; Fernando votou em Cauê;

votou em Cauê; Sacha votou em Juninho;

votou em Juninho; Yuri votou em Juninho;

votou em Juninho; Wanessa votou em Gilsão;

votou em Gilsão; Larissa votou em Sidney.

Com 11 votos, Juninho sentou no segundo banco da roça.

Puxada da Baia e resta um

Por ser o mais votado da casa, Juninho puxou Larissa para ocupar o terceiro banco. A ex-BBB disse não se surpreender, já que esperava ser puxada pelo peão.

A Fazenda 16: Peões da Baia na formação da segunda roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

No Resta Um, que iniciou por Larissa, Fernando sobrou e ocupou o último lugar na roça. Para encerrar, o peão vetou Larissa de realizar a Prova do Fazendeiro na quarta (2).