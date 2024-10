Fernanda diz saber segredo de Gui de fora de A Fazenda 16: 'Hipocrisia'

Na tarde de quarta-feira (2), Fernanda conversou com Zé Love e Zaac e revelou saber um segredo de Gui de sua vida fora de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

A influenciadora disse saber do segredo por uma amiga. "Antes de entrar, ela [amiga] falou: 'Você conhece X'? Ela falou: 'Se ele entrar realmente, eu vou fazer um furdunço na vida dele aqui fora'. Eu falei 'e se eu virar amiga do cara lá dentro?' e ela 'não, vamos esperar pra ver, mas eu tenho certeza que você não vai se dar bem com ele'. É o Gui."

Zé Love quis saber mais. "Mas ela que tinha caso com ele?"

Fernanda confirmou. "Ela que ele estava ligando, insistindo..."

Zé questionou. "Ele traiu essa menina? Vixe!"

Fernanda criticou o ator. "É igual falei pro Gilsão. Fica defendendo mulher aqui, com aliança no dedo, e lá fora..."

Hipocrisia! Ela falou que tinha certeza que dele eu não ia virar amiga, porque o caráter da pessoa... Ela estava torcendo pra voltar o X [antigo Twitter], porque no X isso ia repercutir. Fernanda

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Vivi Fernandez, quem é o mais odiado do reality? Resultado parcial Total de 6763 votos 0,80% Albert Bressan 0,83% Babi Muniz 0,75% Camila Moura 1,24% Cauê Fantin 0,80% Fernanda Campos 2,11% Fernando Presto 5,01% Flor Fernandez 1,35% Flora Cruz 0,80% Gui Vieira 0,81% Gilson de Oliveira 2,29% Gizelly Bicalho 0,77% Juninho Bill 0,81% Júlia Simoura 0,89% Luana Targino 1,77% Larissa Tomásia 12,60% Raquel Brito 6,42% Sacha Bali 1,06% Sidney Sampaio 18,34% Suelen Gervásio 1,24% Vanessa Carvalho 10,96% Yuri Bonotto 0,74% Zaac 27,61% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 6763 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso