Esposa de Israel Novaes reage após cantor assumir que 'luta para ser fiel'

Laura Novaes, esposa do cantor sertanejo Israel Novaes, 34, se manifestou nesta terça-feira (1) após o marido afirmar que "luta para ser fiel".

O que aconteceu

O artista confessou sua dificuldade em manter a fidelidade no casamento durante uma entrevista. "Eu luto para ser fiel, não é fácil. Sou muito franco, não tenho problema nenhum de falar que é uma luta. Se eu luto, significa que é difícil", disse ele no "Tem Base Podcast".

Laura tentou "fingir que não viu nada", mas decidiu se pronunciar e defendeu o casamento. "Tem muita gente me desejando força, dizendo que esse cara não me ama, mas eu acho exatamente o contrário", disse ela nos Stories do Instagram.

Quanto mais a pessoa finge e quer parecer ser alguém, é que ela não está sendo verdadeira de verdade. Laura Novaes

A nutricionista reforçou o argumento do marido. "Eu acredito que a fidelidade é uma luta diária, tem que lembrar daquilo, do 'sim'. E essa mudança é porque Deus ajudou, ele quis amadurecer, eu acredito que tem um propósito no meu casamento", opinou.

Laura também disse não ver problemas em abordar esse assunto. "O casamento tem dificuldades como todo mundo. Estamos bem, felizes, prefiro não fingir. Falar sobre isso não tem nada de mais", declarou ela.