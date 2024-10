Elton John lista órgãos que já teve que retirar: 'Não sobrou muita coisa'

Elton John, 77, revelou na terça-feira (1º) uma lista de cirurgias pelas quais já passou. As confissões vieram após a estreia de seu documentário "Elton John: Never Too Late" no Festival de Cinema de Nova York.

O que aconteceu

O astro se divertiu ao relatar que já retirou vários órgãos do corpo. "Eu não tenho amígdalas, adenoides ou apêndice. Eu não tenho a próstata", disse ele, segundo a revista People.

John ainda fez piada sobre o que "sobrou" de seu corpo. "Eu não tenho o lado direito do quadril, joelho esquerdo ou direito. Na verdade, a única coisa que me resta é meu quadril esquerdo", acrescentou.

Para ser sincero com vocês, não sobrou muita coisa em mim. Elton John

Apesar dos problemas de saúde pelos quais passou, o cantor levou tudo com bom humor e celebrou sua vida. "Mas eu ainda estou aqui. E eu não consigo agradecer vocês [o bastante], vocês são as pessoas que me fizeram", declarou ele.

No início de setembro, Elton John revelou que teve uma perda parcial da sua visão. O músico explicou que estava tratando de uma infecção severa nos olhos, mas que já estava focado em sua recuperação.