Deolane Bezerra posta reflexão após voltar às redes: 'Um dia após o outro'

Deolane Bezerra, 36, postou uma reflexão nas redes sociais nesta quarta-feira (2).

O que aconteceu

A influenciadora publicou um vídeo em que aparece deitada na cama. "Um dia após o outro", escreveu Deolane.

No story do Instagram, a advogada incluiu a música "Quem me protege não falha", de MC Paulin da Capital e MC Lele JP. "Quem me protege não falha. Deus é arquiteto da muralha, e por isso ela nunca vai cair", diz o trecho da canção escolhido por Bezerra.

Deolane também compartilhou um outro story de Kadu Rodrigues nesta terça-feira (1), no qual ela aparecia trabalhando. "E ainda vão dizer que é sorte. Cheguei aqui e está só que trabalha", disse o empresário no vídeo.

A influenciadora deixou a prisão no final de setembro, após ser detida preventivamente na Colônia Penal Feminina de Buíque, no Pernambuco. Na ocasião, Deolane alegou que era inocente no caso. Ela é uma das investigadas na operação Integration, que apura uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.