Dantinhas: Cuspe na cara é marca registrada da Fazenda e Zé Love sabe disso

Zé Love cogitou desistir de A Fazenda 16 (Record) após Luana cuspir em Gilson em uma briga na madrugada desta quarta-feira (2).

Dantinhas afirma que o discurso de Zé Love é "chato" e "hipócrita". "Ele sabe que pode cuspir na Fazenda, mas quis colocar um peso a mais no negócio. O cuspe não foi nem na cara, foi no peitoral", avalia.

Zé Love já disse que assiste ao reality show e assistiu a tudo. Cuspe na cara é um símbolo na Fazenda, uma marca registrada Dantinhas

Ainda segundo o comentarista, no contrato da Fazenda, é descrito que a única proibição é agressão física. O próprio diretor, Rodrigo Carelli, chegou a dizer para a imprensa que o cuspe era permitido, desde que não gerasse agressão física, lembra Dieguinho.

Cuspe foi desnecessário

Apesar de permitido, o cuspe foi desnecessário, avalia Dantinhas. "Luana cismou com isso, de que Gilsão era falso e traiu o grupo", avalia. "Mas ele não tinha pacto nenhum com o grupo deles."

O comentarista disse ter dó do peão, que "só apanha". "Mas ao menos a planta se movimenta", brinca.

Assista à íntegra do Central Splash:

