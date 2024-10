Daniel Day-Lewis abandona aposentadoria para atuar em filme dirigido pelo filho

LONDRES (Reuters) - O ator três vezes vencedor do Oscar Daniel Day-Lewis sairá da aposentadoria para ser a estrela do longa-metragem de estreia do seu filho na direção, "Anemone".

O aclamado ator, conhecido por filmes como "Lincoln" e "Gangues de Nova York", assumirá seu primeiro papel desde "A Trama Fantasma", de 2017, pelo qual recebeu sua sexta indicação ao Oscar.

Ele co-escreveu "Anemone" ao lado do filho, o pintor e cineasta Ronan Day-Lewis. As produtoras Focus Features e Plan B descreveram o filme como uma exploração das "relações entre pais, filhos e irmãos, e a dinâmica dos laços familiares".

"Não poderíamos estar mais animados com a parceria com o brilhante artista visual Ronan Day-Lewis em seu primeiro longa-metragem, ao lado de Daniel Day-Lewis como seu colaborador criativo", disse o presidente da Focus Features, Peter Kujawski, em um comunicado.

"Eles escreveram um roteiro realmente excepcional, e estamos ansiosos para levar a visão que compartilham ao público, juntamente com a equipe do Plan B."

O elenco do filme também inclui os atores Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley e Safia Oakley-Green.

O porta-voz de Daniel Day-Lewis anunciou sua aposentadoria das telas em 2017.

O ator de 67 anos, que tem dupla cidadania britânica e irlandesa, é o único homem a ter ganhado três Oscar de melhor ator, pelas suas atuações como um escritor e pintor nascido com paralisia cerebral em "Meu Pé Esquerdo", um garimpeiro de petróleo em "Sangue Negro" e o presidente norte-americano Abraham Lincoln em "Lincoln".

