Dakota Fanning relembra situações de quando era criança em Hollywood

Dakota Fanning, 30, relembrou algumas "perguntas inapropriadas" que teve que responder quando ainda era uma criança em Hollywood.

O que aconteceu

A atriz norte-americana iniciou sua carreira aos 7 anos de idade, após estrelar 'Uma Lição de Amor' (2001) ao lado de Sean Penn e Michelle Pfeiffer. Em entrevista para a matéria de capa da revista The Cut, Dakota contou com o que teve que lidar. "Em entrevistas, quando eu era jovem, lembro dos jornalistas me perguntando: 'Como você está fazendo para evitar se tornar uma garota de tabloide?'".

Isso se refere às celebridades mais novas, que se envolvem em polêmicas e acabam virando alvo da mídia. "As pessoas faziam perguntas superinapropriadas. Eu estava em uma entrevista quando criança e alguém perguntou: 'Como você consegue ter amigos?' É tipo, hã?"

Fanning ainda criticou as abordagens. Quando o entrevistador destacou que "estrela infantil decadente" era "um dos clichês da Máquina da Fama de Hollywood", a atriz concordou. "É isso. É tipo, você quer que isso aconteça comigo de alguma forma? É isso que você quer que aconteça com essas pessoas?", ela questionou, sobre as intenções por trás dessas abordagens. "Definitivamente senti essa vibe de algumas pessoas quase querendo que eu falhasse ou algo assim. Isso faz você se sentir um pouco mais na defensiva. Estou apenas vivendo minha vida por aqui. Acho que eu era um pouco jovem demais para entender completamente na época. Então isso foi bom".

Ela ainda apontou que teve o apoio de sua família para conseguir manter a cabeça boa em meio à fama. "Eu tenho uma mãe que me ensinou como tratar outras pessoas e também como tratar a mim mesma. E ela estava lá a cada segundo. Eu sempre fui tratada com respeito".