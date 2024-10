'Coringa 2' surpreende quem esperava mais do mesmo ou decepciona fãs?

"Coringa: Delírio a Dois" é um musical, com tudo de bom e tudo o de "não tão bom" que esse gênero traz.

Flavia Guerra explica que, normalmente, o musical é algo que se passa somente na cabeça do personagem, mas no novo filme, o gênero se justifica. "Eu amo ópera, mas nela, a ação se passa durante a canção", explica. "Isso também acontece em Coringa".

Toda a grandiosidade do filme, que vimos nos trailers, está nos números musicais. O filme brinca com você o tempo inteiro, questionando se aquilo é real ou está na cabeça dele. Nesse sentido, entendo e apoio que seja um musical — porque, se não, viraria um filme de herói ou anti-herói Flavia Guerra

Na trama, o protagonista recupera sua autoestima à medida que se apaixona pela personagem de Lady Gaga, e passa por um julgamento. "Trazem um lado sombrio para um lado musical", opina Vitor Búrigo.

O comentarista diz que há uma expectativa do público e da crítica —mas especialmente da parte dos fãs. "Acho que o filme vai atingir muita gente, mas não sei como", avalia Flavia Guerra. "Ele vai surpreender quem esperava mais do mesmo ou decepcionar?"

Flavia ainda diz que as músicas são diferenciadas, mas o ritmo do filme é um pouco "problemático". "É outra chave, não vá esperando o primeiro filme", avisa. "E não é como aqueles musicais imensos, como 'Barbie'. É intimista, quase como se estivesse em um show de cabaré ou jazz, e as músicas também".

Lady Gaga tem chances no Oscar?

Flavia Guerra defende que, por mais que Lady Gaga seja boa atriz, suas chances no Oscar caíram. "Não é porque ela não está bem. É porque o papel realmente fica apagado. Ela é essencial para a trama ir acontecendo, mas ao mesmo tempo não tem grandes momentos solo para uma indicação", afirma.

Ainda é cedo para definir, mas a cantora pode ter alguma indicação. "Talvez ela consiga uma indicação porque o marketing foi incrível e o filme será bem recebido, mas eu não a vejo [concorrendo]".

Assista à íntegra do Plano Geral:

