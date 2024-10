Chimamanda Ngozi Adichie volta ao romance após uma década: conheça 'A Contagem dos Sonhos'

O novo livro de Chimamanda Ngozi Adichie terá lançamento simultâneo no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Canadá. A obra, o primeiro romance da nigeriana em dez anos, chega às livrarias em março de 2025, pela Companhia das Letras, com o título A Contagem dos Sonhos. Autora de Americanah (2013), Hibisco Roxo (2011), Sejamos Todos Feministas (2014) e Notas Sobre o Luto (2021), entre outros, Chimamanda, de 47 anos, é considerada uma das grandes vozes da literatura contemporânea.

Seu novo romance seguirá quatro mulheres cujas vidas estão interligadas. A primeira delas é Chiamaka, uma escritora de livros de viagem que reflete sobre suas escolhas ao enfrentar a solidão durante a pandemia. A segunda é Zikora, melhor amiga de Chiamaka, que, ao sofrer uma traição, busca a ajuda de uma pessoa inesperada.

Depois, há Omelogor, a prima de Chiamaka que vive na Nigéria e é considerada "uma gênia das finanças", mas que passa a refletir sobre o quanto conhece a si mesma. Por fim, Kadiatou, governanta de Chiamaka, que cria a filha nos Estados Unidos, mas passa por um desafio que coloca suas conquistas à prova.

A tradução será feita por Julia Romeu, que já traduziu outros livros de Chimamanda, como Americanah e Hibisco Roxo.