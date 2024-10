Chico Barney sobre A Fazenda: 'Elenco todo está tentando cavar um pênalti'

Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram as últimas tretas de A Fazenda 16 (Record) no Central Splash desta terça-feira (1º). Na noite de segunda-feira (30), Cauê e Zé Love protagonizaram uma discussão após alguns peões se esconderem para ouvir a conversa do grupo do ex-jogador.

A comentarista apontou que Cauê tem um comportamento "ensaiado" dentro do programa, parecendo que age a partir do que foi planejado. Eles argumentam que até na forma que ele discute demonstra isso, visto que ele não vai para o embate, ele fala e logo sai do ambiente.

"Esse é um problema que perpassa por todo o elenco", reflete Chico. Para ele, todos estão atuando dentro do reality e o elenco não mergulhou naquela realidade do jogo. "Eu vejo todo mundo pensando como vai reverberar aqui fora, sinto que está todo mundo com a cabeça aqui. 'Como eu quero ser aqui' e não 'como eu sou aqui'."

Chico argumenta que a virada de chave que coloca os jogadores de vez no jogo precisa acontecer logo em A Fazenda 16. "Acho que muita gente está com dificuldade de entrar na história, porque eles lá dentro não entraram em uma história ainda também."

Bárbara concorda e cita como exemplo o fato de que a casa se dividiu, logo nos primeiros dias em dois grupos, denominados como 'grupinho' e 'grupão, mas que essas alianças não tiveram motivos ou afinidade visíveis. Além do mais, ela reflete que os grupos são equilibrados entre si, pois têm estratégias e defeitos parecidos. "Não tem como sustentar o grupinho como mocinho da edição."

O pessoal gosta de assistir com a sensação de que vai fazer justiça por alguém, mas fica difícil. Isso faz com que o público fique 'vou torcer para quem?', 'quem vou defender?', 'quem é o perfeito?'. Não tem.

Chico diz que o público só consegue decidir uma torcida quando desenrola de forma orgânica e que a única pessoa que teve um enredo natural foi Zé Love. "Está todo mundo cavando um pênalti, por isso não vai rolar. Na minha opinião, Zé Love não tem estofo de aguentar a temporada inteira em cima dele, tem que acontecer alguma outra coisa, rápido, que seja hoje."

