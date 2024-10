Bruno Mars faz pocket show em SP e dá mostra animadora do que público verá em turnê pelo País

No Brasil para a turnê que fará pelo País nos próximos dias, com 14 shows programados nas cidades de São Paulo, Rio, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte, Bruno Mars deu uma prévia na noite desta terça-feira, 1° de outubro, do que os fãs poderão presenciar de suas apresentações em solo brasileiro.

No Tokio Marine Hall, o artista norte-americano e sua banda, Hooligans, apresentaram os maiores sucessos do grupo em uma exibição de caráter beneficente que arrecadou R$ 1 milhão para as vítimas das enchentes que atingiram o Estado do Rio Grande do Sul no primeiro semestre do ano.

A tragédia, resultado de eventos climáticos extremos, afetou milhões de pessoas, provocando mais de 180 mortes e deixando cerca de 600 mil desabrigados. O público que prestigiou Bruno Mars nesta terça-feira foi formado por pessoas que, ao realizarem uma doação para as vítimas da tragédia, foram sorteadas e ganharam o direito de assistir ao cantor in loco, em ação promovida pela marca de cerveja Budweiser - oficialmente, foram sorteados mil pessoas que ganharam um par de ingressos, mas o público da apresentação, contando com convidados da marca, inclusive famosos, era muito maior.

Mars, que aprendeu que aqui no Brasil também é o "Bruninho", apelido que ganhou carinhosamente depois de suas apresentações do The Town ano passado, demonstrou empolgação, carisma e repertório artístico na 1 hora e 20 minutos de show.

O artista abriu a apresentação com o sucesso de 24K Magic e encerrou com a clássica Just The Way You Are. Mas perpassou pelas principais canções que o alçaram ao sucesso do mundo pop na última década e meia, como: Billionaire, Talking To The Moon, Uptown Funk, That's What I Like, When I Was Your Man, entre outros. Repertório bastante parecido com o que ele apresentou em duas datas no festival The Town, em setembro de 2023.

A simpatia e a ginga do cantor, que também assumiu guitarra e teclado em algumas das faixas, foi acompanhada do restante dos integrantes da banda, a Hooligans, que o seguiram na voz, nos passos - e no carisma - ao longo de toda a exibição.

As danças bem coreografadas e orquestradas - muitas vezes ensaiadas até com o som dos instrumentos - ganhavam ainda mais destaque com os jogos de luzes que eram lançados sobre o palco e a plateia. Como era de se esperar, o público recebeu Bruno Mars com fervor, animação e demonstrou completa afinidade com as músicas, acompanhando o artista em todas as faixas, aumentando o volume da voz e erguendo os braços durante os refrões.

O mezanino, onde se concentravam alguns convidados, chegou a tremer durante parte de hits tamanha era a agitação dos fãs. O cantor jogou camisas ao palco, cantou à capela e vibrou quando "Bruninho" - por diversas vezes gritado durante o show - sacou uma camisa da seleção brasileira.

Se Bruno Mars deu, neste pequeno show, um aperitivo agradável e promissor aos brasileiros do que encontrarão nos mega estádios nos próximos dias, o público também mostrou ao norte-americano que sua passagem pelo Brasil não será nada discreta.

A conexão entre o artista e seus fãs tendem a crescer proporcionalmente com o tamanho do seu local de apresentação. A única lamentação entre os presentes aconteceu ao final, quando a banda encerrou a exibição sem, ao menos, um retorno para uma última canção e sem o costumeiro cerimonial de apresentação dos integrantes da banda - que certamente seriam longamente aplaudidos também. Gesto que não deverá se repetir nas apresentações convencionais.

Bruno Mars está no Brasil para uma turnê que fará ao longo de outubro até novembro. O artista começa sua série de apresentações em São Paulo, na próxima sexta-feira, 4, no Estádio MorumBis, zona sul. Serão, ao todo, seis shows na capital paulista - nos dias 4, 5, 8, 9, 12 e 13.

A partir daí, Mars seguirá para Rio de Janeiro, onde fará apresentações nos dias 16, 19 e 20, no Estádio Nilton Santos; em Brasília, nos dias 26 e 27, no Estádio Mané Garrincha; em Curitiba, em 31 de outubro e 1° de novembro, no Estádio Couto Pereira e fará seu último dos 14 shows em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão, no dia 5 de novembro.