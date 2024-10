Boing Boing se muda para praia, lava roupa em tanque e dispensa carro

Sabrina Boing Boing, 39, está levando uma vida "minimalista".

O que aconteceu

A influenciadora usou suas redes sociais na última terça-feira (1º), para compartilhar que está vivendo na praia. Ela e o marido, Carlos Pucci, estão com seus pets em meio à natureza.

A DJ contou que está sem emprego. Porém, ela celebrou o fato de não ter que lidar com a compulsão por compras com a qual lidava. "Aqui tem uma realidade totalmente minimalista. Ou seja, não tem máquina de lavar roupa, olha o que me espera, sabão, tanque e roupas para lavar. Ninguém está luxando aqui. O luxo e a ostentação são o tempo, a natureza e o ar puro".

Sabrina disse que fica muito tempo sem internet e não tem carro. "Fico muito tempo sem internet e não tem nada. Não temos carro, a gente vai usar uma bicicleta emprestada, porque também não temos bicicleta".