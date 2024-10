Banda britânica Tindersticks estreia no Brasil com único show em SP

A banda britânica Tindersticks fará show único no Brasil em abril de 2015. A apresentação acontece no dia 16 de abril, no Auditório Simón Bolívar, em São Paulo.

É a primeira vez que o grupo de Nottingham se apresenta no país após 30 anos de história e 14 discos lançados.

Criado pelo multi instrumentista e cantor Stuart Staples no início dos anos 90, os Tindersticks destacam-se com músicas melancólicas e melodias complexas, que se aproximam do romantismo sombrio de Leonard Cohen e Ian Curtis.

Com o novo disco "Soft Tissue", o quinteto também estreia em toda a América do Sul, em turnê que passa pela Argentina (12/4 - Teatro Opera), pelo Chile (14/4 - Teatro NESCAFE de las Artes) e encerra aqui no Brasil.

Tindersticks

Quando: 16 de abril de 2025, às 20h30

Onde: Auditório Simón Bolívar (av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda, São Paulo)

Quanto: de R$ 180 a R$ 330

Ingressos à venda pelo site da Zig.tickets.