Baixinho cai para trás ao descobrir que Osmar transou com sua mãe de novo

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), Baixinho (Rodrigo García) ficará revoltado ao descobrir que Osmar (Milhem Cortaz) voltou a transar com sua mãe.

O que vai acontecer

Após voltar de viagem, o vilão quer saber o que Violeta (Isabel Teixeira) aprontou em sua ausência. "Relatório: quero saber tudo o que aconteceu aqui enquanto estive fora. Falem!", pede para seus funcionários.

Cacá (Pri Helena) e Jô (Vitor Sampaio) contam tudo para o chefe. "Sua mãe desligou as câmeras de segurança, mas a gente seguiu fazendo a ronda da casa", diz o capanga. "E o tal Osmar? Teve a audácia de aparecer?", pergunta o contraventor. "Pior que teve, viu, patrão?", responde o empregado.

Baixinho fica muito irritado com a notícia. "Esse cara não tem medo da morte, não? Porque tá brincando com fogo!", grita. "Eu e Jô demos outro aviso pro sujeito hoje, conforme instruções do patrão", informa Cacá.

O filho de Violeta diz que quer matar Osmar. "Olha, eu já nem sei se eu quero que ele me pague. Só pra eu poder acabar com a raça dele!", fala.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.