Após descobrir verdade, Margaridinha procura pai biológico: 'Cabra safado'

No capítulo de quinta-feira (3), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Margaridinha (Heloisa Honein) procura Vespertino (Thardelly Lima) após descobrir que ele é seu pai biológico.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O que vai acontecer

A filha de Tia Salete (Mariana Lima) vai até o cabaré contar a verdade para Vespertino. "Tu é meu pai, cabra safado!", grita. "É... É o quê?", pergunta ele.

Margaridinha explica tudo para o trambiqueiro. "Tu é meu pai! Quando tu enganou e abandonou Tia Salete... Quando tu enganou e abandonou a minha mãe, ela estava grávida. Me carregava na barriga!", conta. "Quer dizer que... Que tu é minha filha? Tu... Tu é", reage o homem.

Vespertino tenta se aproximar da filha. "Então esse teu jeito... Teu tino pros negócios. Seu sorriso... Bem que teu sorriso me lembrava o de minha mãe", analisa.

Ele pede perdão. "Margaridinha eu... Eu não sabia... Me perdoe... como é que eu ia saber?", diz. "E tu acha que justifica? Tu acha que o malfeito que tu fez à minha mãe é coisa pouca? De todo mundo metido nessa história, tu é quem mais merecia não saber de nada, morrer na ignorância! Tu deu as costas pra mulher que acreditou em você, que te seguiu e te amou", rebate ela.

A jovem promete que não deixará mais o pai magoar sua mãe. "Escute o que vou lhe falar, Laércio Oliveira, e vou lhe dizer dessa vez para nunca mais. Tu tome tento de tuas atitudes com minha mãe! Ela já sofreu demais em tuas mãos! Eu não vou deixar que mais nenhum mal aconteça a ela. Tu tá me entendendo?", questiona.

Depois disso, Margaridinha sai do local deixando Vespertino chocado com a notícia que acabou de receber. "Filha... Eu tenho uma filha com Salete Maria", diz ele sozinho.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.