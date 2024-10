Morta em queda de avião, Aaliyah é ligada a teoria da conspiração com Diddy

Aaliyah morreu 2001, aos 22 anos, vítima de uma queda de avião. A cantora de R&B estava no auge da carreira.

Com a prisão de Diddy, a morte da artista é mais um acontecimento atrelado às dezenas de teorias conspiratórias surgidas nas redes sociais envolvendo o rapper.

Quem foi Aaliyah?

Cantora, modelo, dançarina e atriz. Seus filmes mais famosos foram "Romeu Tem que Morrer" (2000) e "Rainha dos Condenados" (2002 —lançado postumamente).

Ela estava no auge do sucesso quando morreu, em 25 de agosto de 2001, vítima de um acidente aéreo. A artista ia das Bahamas para os EUA após a gravação de seu último clipe.

O avião caiu por excesso de peso, a 60 metros da decolagem. Além da artista, mais oito pessoas que estavam na aeronave morreram.

Aaliyah vendeu mais de 32 milhões de discos, mesmo tendo lançado apenas três álbuns. Ela foi listada pela Billboard como a 10ª artista feminina de R&B mais bem sucedida dos últimos 25 anos, e a 27ª mais bem sucedida na história.

Aaliyah foi casada com R. Kelly, mas a união foi anulada judicialmente, já que ela tinha apenas 15 anos —e ele 27. O disco de estreia de Aaliyah, intitulado "Age Aint Nothing But a Number" ("Idade Não é Nada Além de um Número", em português), foi produzido e composto por Kelly.

Diddy, Jay-Z e R. Kelly

Sean "Diddy" Combs foi preso e acusado de tráfico sexual, extorsão e outros crimes, como abuso, trabalho forçado e sequestro. Ele se declarou inocente, e seu advogado alega que as acusações são falsas.

Diddy é acusado ainda de organizar "freak-offs", festas sexuais, forçadas e abusivas em hotéis nos EUA. "Os freak-offs eram performances sexuais elaboradas e produzidas em que Combs [P. Diddy] organizava, dirigia, se masturbava durante e frequentemente gravava eletronicamente. [...] Os freak-offs ocorriam regularmente, às vezes duravam vários dias e frequentemente envolviam vários profissionais do sexo", diz trecho da acusação.

Diddy formava um trio, tanto na música quanto nos negócios, com R. Kelly e Jay-Z. R. Kelly, ex-marido de Aaliyah, foi condenado a 20 anos de prisão em 2023 por pornografia infantil.

Teoria da conspiração: "She knows"

Devido ao envolvimento com Diddy, Jay-Z e Beyoncé estão sendo relacionados a diversas teorias da conspiração na internet. Fãs questionam se o casal teriam frequentado os freak-offs ou se, ao menos, sabiam das festas sexuais. Eles não se pronunciaram até agora —mas Beyoncé já perdeu cerca de 1 milhão de seguidores.

A música "She Knows", de J. Cole, está no centro de uma teoria da conspiração que ganhou força nas redes sociais, mesmo sem qualquer evidência. A letra da música parece fazer menção a uma mulher que sabe que é traída.

Em um trecho, o músico cita Aaliyah, Michael Jackson e Left Eye. "Descanse em paz, descanse em paz, Left Eye, Michael Jackson, te vejo assim que eu morrer".

Isso foi o suficiente para as pessoas especularem —sem evidência— que Diddy e Jay-Z possam ter envolvimento nos "crimes da indústria". Nos comentários do clipe no YouTube, há mensagens com milhares de curtidas sobre o suposto "verdadeiro" sentido da canção.