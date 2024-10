Luana discute com Sacha durante DR de Grupão: 'Falso e manipulador'

O Grupão de A Fazenda 16 (Record) teve uma DR após as muitas tretas que aconteceram na casa na madrugada e Luana e Sacha tiveram uma troca de farpas.

O que aconteceu

Luana expôs o que achava do peão. "Eu te acho um falso, manipulador, que acha é o dono da razão. Só tem que votar em quem você quer! Você não é ninguém pra propor reunião!"

Sacha sugeriu que ela deixe o grupo. "Luana, mete o pé então!"

Luana se exaltou e levantou da cama, gritando com ele. "Quem é você pra mandar meter o pé?"

Chegou e falou: 'propus uma reunião. Quem não quiser participar já sai do grupo, quem quiser vou propor um pacto'. Pacto de c* é rola! Quem tu acha que tu é pra propor reunião e quem não quiser participar sai do grupo? Tu é capitão de quê? Luana

Os demais peões do Grupão tentaram acalmar os ânimos.

