A Fazenda: Grupão tem briga generalizada e decide novo rumo para peões

Depois da formação de roça em A Fazenda 16, os peões do grupão se reuniram para discutir o futuro da aliança em A Fazenda 16 (Record).

Fim do grupão?

O chamado 'Grupão', composto por Sacha, Larissa, Luana, Raquel, Camila, Gizelly, Cauê, Yuri, Gui, Flora, Suelene e Júlia teve uma crise após a formação de roça, depois que Sacha e Larissa decidiram, sem contar aos demais, fazer uma estratégia para o poder do lampião.

Além dos poderes da semana serem cancelados, os aliados não gostaram de serem excluídos e uma série de reclamações veio à tona. Algumas peoas argumentaram sobre a ideia do ator de salvar Gilsão no Resta Um, deixou aliados vulneráveis para a roça.

Sacha argumentou que mesmo dentro de um grupo, existiriam favoritismos entre eles e foi rebatido por colegas. "Isso acaba com o grupo", disparou Gui.

Apesar de discordaram, o grupão decidiu continuar jogando junto. "A gente é um grupo e acho que tá todo mundo disposto ainda a seguir juntos sem ofensas, sem favoritismo, sem babaquice de chegar no ao vivo. A gente não pode se bater!" Gizelly concordou e opinou que eles deveriam passar mais tempos juntos e ter momentos mais descontraídos com os aliados.

A Fazenda - Enquete UOL: quem deve escapar da 2ª roça e se tornar o Fazendeiro? Resultado parcial Total de 10086 votos 22,68% Fernando 43,61% Júlia 33,70% Juninho Bill Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 10086 votos

