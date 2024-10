A Fazenda: Flor afirma que mulheres podem, por lei, cuspir em homens

Depois que Luana e Gilsão protagonizaram uma discussão na noite de terça-feira (01), com direito a cuspe da peoa no personal trainner, os peões conversaram sobre o peso da atitude da empresária.

O que aconteceu

"Se cuspir em mim e não for agressão, ai esse negócio vai virar uma loucura", diz Zé Love na área externa na companhia de Babi, Zaac, Flor, Fernanda e Sidney.

"Ai cospe de volta", responde Flor. "É que se um homem cuspir em uma mulher é machismo. A mulher pode cuspir no homem, homem que não pode cuspir na mulher, pela lei."

"Mas ele fez certinho", apoia Zaac a Gilsão. "Isso não tem lei não, Flor. Cuspiu, cuspiu."

"Não tem essa. Que lei é essa Flor?", dispara Love.

"Ah mas vai lá fora", responde ex-jurada do SBT.

"Flor, a lei é dos dois lados. Se você matar e eu matar, você vai presa e eu também. Se eu roubar e você roubar, você e eu vamos presos. Não existe essa lei", argumenta o ex-jogador.

"Mas um homem não pode levantar a voz para uma mulher e a mulher pode levantar a voz para um homem. Mudou", argumenta a apresentadora.

"Para você pedir isso, você tem que se dar ao respeito", continua Love. "Eu tô errado? Respeito é via de mão dupla."

"Eu concordo com você, mas vão falar que eu sou machista", conclui Flor.

