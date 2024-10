Zé Neto acumula acidentes, internações e pausas em agenda de shows

Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi internado em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, após machucar a cabeça enquanto andava de quadriciclo. O sertanejo precisou levar vários pontos entre a testa e a parte de trás da orelha.

Após a divulgação da notícia, no entanto, os fãs do músico resgataram uma série de acontecimentos difíceis na vida do artista. Zé, que está afastado dos palcos para tratar uma depressão, passou por internações e acidentes ao longo dos últimos três anos.

Acidente com quadriciclo

Zé Neto precisou dar pontos na cabeça Imagem: Reprodução/Instagram

Natália Toscano, mulher de Zé Neto, disse que ele bateu a cabeça andando de quadriciclo. Ele estava em um veículo tipo UTV com Cristiano, seu parceiro de dupla, no rancho do músico, quando bateu a cabeça na armação do carro, uma espécie de jipe aberto.

O Cris e o Zé foram andar de UTV, passaram em um buraco e ele bateu a cabeça numa armação do carro. Cortou e precisou dar ponto. Não foi nada de mais. [...] Foi um susto. Natália Toscano

Pausa na carreira

Zé Neto e Cristiano anunciaram pausa na agenda de shows Imagem: Divulgação

Em agosto, o músico anunciou uma pausa na carreira para tratar depressão e síndrome aguda do pânico. A dupla suspendeu a agenda de shows por 90 dias.

No dia 11 de setembro, ele disse que também havia deixado as redes sociais para cuidar da saúde mental. "Graças a Deus, tenho tido uma melhora significativa. Com certeza minha cura está bem próxima de acontecer", afirmou.

Pneumonia bacteriana

Zé Neto, dupla de Cristiano Imagem: Reprodução/Instagram

Zé foi diagnosticado com pneumonia bacteriana, em julho, e precisou cancelar shows. À época, a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da dupla.

Zé Neto foi diagnosticado com pneumonia bacteriana, e, para cumprir o tratamento, ficará afastado por sete dias. Assessoria de imprensa do sertanejo

A pneumonia é uma infecção instalada no pulmão e que tem três principais agentes causadores: vírus, bactérias e, mais raramente, fungos.

Acidente e UTI

Carro após o acidente envolvendo o cantor Zé Neto, dupla de Cristiano Imagem: Divulgação

Artista sofreu acidente de carro no início de dezembro de 2023, em um trecho da BR-153, localizado no município de Fronteira (MG). Ele chegou a ficar em observação na UTI.

Polícia Rodoviária Federal disse que o acidente com colisão lateral entre veículos teve 5 vítimas. Além de Zé Neto, outra vítima também se machucou gravemente. As outras três tiveram ferimentos leves.

Zé Neto está bem, passará a noite em observação na UTI. Foi diagnosticada uma fratura de costela que está alinhada, portanto, não é necessário drenagem. As tomografias de cervical e pescoço apontaram normalidade. Assessoria de imprensa

Problema pulmonar

Zé Neto após acidente em estrada Imagem: Divulgação/Fantástico

Cantor enfrentou problema pulmonar em 2021. Ele foi diagnosticado com um foco de vidro no pulmão, segundo informou a equipe do músico.

Não é nada grave, mas causa um pouco de falta de ar para cantar. Este tipo de problema pode ser resquício da covid-19 e também é uma das consequências do consumo do vape [cigarro eletrônico].