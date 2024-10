Shawn Mendes sobre relação com Camila Cabello após término: 'Foi brutal'

Shawn Mendes falou sobre como as críticas e ataques nas redes sociais afetaram seu namoro com Camila Cabello e detalhou a relação com a cantora após o término.

O que aconteceu

O artista falou sobre os desafios de viver um relacionamento público e afirmou que tem forte conexão com a cantora."Foi brutal. Sinceramente, acho que Camila e eu fizemos o melhor trabalho em preservar nossa pequena chama de amor um pelo outro. Porque não importa o quão forte você seja mentalmente, quando há milhões de pessoas comentando sobre isso, é difícil não ser afetado por isso, ser influenciado por isso", disse durante participação no podcast On Purpose with Jay Shetty.

O cantor ressaltou que se importa com a ex-namorada e que não lê mais comentários sobre sua vida amorosa."Eu sinto que ela e eu trabalhamos duro para proteger um ao outro e proteger esse amor. Eu aprendi muito sobre isso, não tem como escapar. Mas, sendo completamente honesto, eu realmente não entro mais nas redes sociais. Eu realmente não vejo ou me importo com o que as pessoas dizem sobre minha vida amorosa ou meus relacionamentos, porque é simplesmente muito prejudicial para o relacionamento em si."

Shawn e Camila mantêm uma boa relação. "Serei o primeiro a mandar mensagem para ela. Ela será a primeira a me mandar mensagem. Então, enquanto estivermos bem, todo o barulho é só barulho. Nós nos respeitamos profundamente. Tenho sorte de que ela é um ser humano incrível e incrivelmente compreensiva, atenciosa e cuidadosa."