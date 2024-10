Ratinho revela que sofreu golpe do Pix e perdeu R$ 50 mil: 'Falou que era meu filho'

Durante o Programa do Ratinho, do SBT, o apresentador Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho, desabafou que foi vítima do golpe do Pix e perdeu R$50 mil. Durante o relato, o apresentador de 68 anos explicou que recebeu uma mensagem de um número falso se passando por um de seus filhos pedindo a grande quantia. Como Ratinho ficou preocupado, ele logo fez a transferência.

"O golpista ligou dizendo que era meu filho: 'Ô pai!’, e eu, inocente, perguntei: 'Quem está falando? É você, Rafael?'", relatou. Em seguida, o apresentador disse que a ligação caiu e a conversa seguiu via aplicativo de mensagens.

Em um primeiro momento, Ratinho mandou R$ 15 mil para o golpista, mesmo achando estranha a situação. Não satisfeita, a pessoa que se passava por seu filho pediu mais R$ 35 mil pois, segundo ele, queria comprar um carro no exterior. "E eu ajudei de novo. Não era meu filho", contou. Por fim, o comunicador deu um alerta aos telespectadores para tomar cuidado com os golpes online.