Raquel diz que peões tem medo de seu irmão, Davi: 'Ele tá no jogo'

Em uma conversa na academia com Camila Moura, Raquel Brito disse que apoio de Davi Brito, vencedor do BBB 24, a protege no jogo e assusta rivais.

O que aconteceu

Raquel se questiona o porquê não é escolhida em dinâmicas de apontamento da casa. "Por que o povo aqui nunca me aponta? Sou amiga de todo mundo?", diz e Camila responde que é por que os peões tem medo de Davi.

"[Ele] é peça fundamental aqui dentro. Querendo ou não ele tá no jogo", continua Raquel. "Medo dele e da torcida dele. Você vê que ontem no apontamento, eu fui uma das única que ninguém botou. De todo mundo aqui, eu só tenho 184 mil seguidores, sou minoria. Só que o pessoal não me bota com medo de lá fora!"

A dupla estava tentando imaginar quem a fazendeira, Flor Fernandez, vai enviar para a próxima roça. "Ela vai me colocar, não vai colocar Júlia nem Larissa, é eu. Eu quero que ela tenha esse confronto comigo mesmo. Ela nem olha na minha cara", diz Raquel.

Camila acredita que a apresentadora tem uma implicância com sua aliada e pergunta se essa é a estratégia da influência nessa primeira fase do reality rural. "Mulher eu quero eliminar todo mundo e olhe lá", responde Raquel.

Apesar de acreditar que corre risco de ir para a disputa pela preferência do público, a influencer e assessora tem confiança de que não sairá: "Eu tenho certeza que bato e volto".

Camila afirma que não é uma jogada inteligente da fazendeira e que ela não o faria: "Ela não vai te colocar, é burrice, o Love não deixa ela fazer isso".

"Se ela me colocar, vai ser muita burrice dela, e eu vou f**** com a vida da Flor", disparou a irmã de Davi.

