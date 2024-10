Rainha Camilla teria evitado encontro entre Charles e Harry no Reino Unido

A rainha Camilla, 77, teria sido uma das responsáveis por evitar o encontro do rei Charles 3º, 75, com o príncipe Harry, 40, durante a passagem deste pelo Reino Unido nesta semana.

O que aconteceu

Harry esteve em sua terra natal nos últimos dias para participar de um evento da WellChild, entidade pró-saúde infantil da qual é patrono. Segundo o jornal Daily Beast, Charles pensou em aproveitar a ocasião para rever o filho, mas seus conselheiros — entre eles, Camilla — desestimularam o encontro.

O objetivo de Camilla ao aconselhar o marido, segundo uma pessoa próxima, foi evitar que ele passasse por estresses desnecessários antes de sua viagem à Austrália, programada para o fim deste mês. "Ela tem sido a principal voz a pedir que Charles vá com calma e faça as coisas com tranquilidade. A última coisa que ela quer é que ele fique estressado por causa de um encontro com Harry", afirmou o informante ao veículo.

Um amigo de Charles, por sua vez, garante que ele tem pressa em selar a paz com o herdeiro caçula — por motivos pessoais e políticos. "O rei tem um impulso instintivo em direção à reconciliação cristã, e seu diagnóstico de câncer apenas aguçou isso. Ele quer que isso [conflito com Harry] seja resolvido, não apenas porque ama seus dois filhos, mas porque isso tem sido muito desestabilizador para a monarquia."