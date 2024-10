Prêmio Nossa anuncia os melhores bares e restaurantes de SP em festa na 2ª

A revelação completa do primeiro Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes está com data marcada. Na próxima segunda-feira (7), a partir das 19 horas, os nomes dos melhores endereços para comer, beber e curtir na capital paulista serão anunciados em uma festa fechada no Blue Note.

Mohamad Indi vai apresentar os vencedores do Prêmio Nossa Imagem: Divulgação

No palco do bar instalado no icônico Conjunto Nacional e com vista para a Avenida Paulista, o produtor de conteúdo e jurado do prêmio, Mohamad Hindi, convida colegas do júri especializado, como a ex-MasterChef Deborah Werneck e os influenciadores Ana Lembo e José Soares, do Do Pão Ao Caviar, para entregar as placas aos primeiros colocados.

No total, Nossa selecionou 40 pessoas para votar nos melhores estabelecimentos da cidade em 23 categorias decididas previamente. Entre jornalistas, influenciadores e celebridades craques na arte de levantar copos e garfos, cada participante elegeu os seus três endereços favoritos em cada modalidade. A soma de pontos levou aos rankings finais.

Entre os prêmios antecipados já revelados (veja abaixo), está o de Melhor Pizzaria Imagem: Keiny Andrade/UOL

Participação do público

A fim de ouvir a opinião de moradores e turistas apaixonados por São Paulo, o prêmio contou com votação popular em dez categorias. Na eleição, realizada entre maio e julho por meio do próprio portal UOL, o público teve a chance de escolher o seu favorito em meio às listas pré-selecionadas pelo júri técnico.

Entre elas, seis categorias de Restaurantes — Melhor Pizzaria, Melhor Hamburgueria, Melhor Restaurante Italiano, Melhor Restaurante Japonês, Melhor Restaurante de Carnes e Melhor Restaurante — e quatro de Bares — Melhor Boteco, Melhor Cozinha de Bar, Melhor Bar de Cerveja e Melhor Bar.

"Esquenta" de vencedores

Desde o dia 30 de maio, o UOL publicou uma série de 'spoilers'. Com o objetivo de amplificar o alcance, movimentar o setor e dar maior visibilidade aos restaurantes e bares, os campeões de vinte modalidades foram revelados um de cada vez na página inicial do portal.

Já que é preciso aguardar até segunda-feira para conferir os 13 prêmios inéditos restantes — Melhor Restaurante Francês, Melhor Restaurante Português, Melhor Restaurante Vegetariano, Melhor Estreia de Restaurante, Melhor Chef, Melhor Restaurante (júri especializado e voto popular), Melhor Bar de Vinho, Melhor Balada, Melhor Estreia de Bar, Melhor Bartender e Melhor Bar (júri especializado e voto popular) — , faça o "esquenta" espiando o resultado das categorias abaixo:

RESTAURANTES

Melhor Restaurante Italiano

Melhor Restaurante Japonês

Melhor Restaurante Árabe

Melhor Restaurante Brasileiro

Melhor Restaurante de Carnes

Melhor Hamburgueria

Melhor Pizzaria

BARES

Melhor Cozinha de Bar

Melhor Bar de Cerveja

Melhor Bar de Drinques

Melhor Boteco

Melhor Bar de Música