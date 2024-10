Pedro Scooby ganha carinho do filho após desabafo polêmico de Luana Piovani

Pedro Scooby, 36, compartilhou um registro em atitude carinhosa com o filho mais velho, Dom, 12.

O que aconteceu

O vídeo, divulgado no Instagram, mostra o garoto beijando afetuosamente o rosto do pai. Filho mais velho de Scooby e de Luana Piovani, 48, Dom vive no Brasil com o pai e a madrasta, Cíntia Dicker, 37, enquanto os irmãos menores, Bem e Liz, 8, vivem com a mãe na Europa.

O post de Scooby foi encarado como uma resposta ao desabafo feito por Piovani sobre as divergências deles na criação de Dom. "Essa decisão [de Dom morar com o pai] é fruto da adolescência, uma coisa óbvia. Um pré-adolescente querer viver uma fantasia de viver uma vida com menos limites e um pouco mais de diversão", disparou ela, em entrevista ao programa Júlia, do canal lusitano SIC.

Luana admitiu que sofre até hoje por ter permitido que Dom vivesse com Scooby. "Foram dois anos dando murro em ponta de faca, tentando... [Até que] eu disse: 'Vá, viva sua escolha, e do seu pai. Vivam essa fantasia'. [Mas] o fato dele voltar me dói, porque ele vai viver num lugar onde tem carro blindado, onde convive só com pessoas do mesmo ciclo..."