Mariana Kupfer sobre novo programa: 'Meu papel é acolher e dar voz às mães'

O "Amar + Materna" , novo videocast de Universa, será um espaço de acolhimento para todas as mães, afirmou a apresentadora Mariana Kupfer no UOL News de hoje (1).

Kupfer, que se define como uma militante da maternidade, receberá uma convidada nova toda semana na parceria entre Amar, canal de vídeos que criou em 2015, e Materna, a newsletter de maternidade de Universa. O programa estreia na quinta-feira (3).

É muito importante a gente ter esse braço para acolher e dar voz às mães: as que não conseguiram gestar, as que perderam filhos, as que tiveram puerpérios difíceis, as que foram operadas durante a gestação.

Mariana Kupfer

A apresentadora, que foi mãe solo a partir de uma doação de sêmen e criou o canal justamente para discutir a maternidade, afirmou que também utiliza da própria experiência para navegar entre os desafios da criação da filha adolescente e os próprios objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais.

A maior lição que estou tirando da maternidade solo [...] é que a gente não tá no controle de nada, e os filhos não vão seguir a vida ou os desejos que você gostaria que tivesse. Guiar eles é o que a gente pode fazer.

Mariana Kupfer

