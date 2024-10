Nicole Bahls presenteia seus patos e gansos com casas; entenda

Nicole Bahls, 38, presenteou os patos e gansos do sítio em que mora, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (1º), a modelo contou em seu Instagram, que fez "casa própria" para os animais. Nos stories publicados, é possível ver seis pequenos e iguais viveiros cobertos.

O espaço cercado fica à beira de piscina dedicada para as aves. No local, ela também tem cabra, galinha, vaca, peru, entre outros, todos com nomes em homenagem a famosos. "Eu preparei um presente especial para meus gansinhos e patinhos. Como tem aumentado a família, senti a necessidade de fazer um laguinho maior".

A influenciadora ainda explicou os espaços. "As casinhas são um pouquinho maiores do que as das galinhas, porque galinhas são menores, e mais baixas, porque pato não sobe escada. Agora eles têm espaço de sobra para nadar e casa própria".