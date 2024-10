Morre atriz do dorama 'A Lição', aos 52 anos

Do Estadão Conteúdo

A atriz Park Jia morreu aos 52 anos, no dia 30 de setembro, às 2h50. Segundo a agência da atriz, a Billions, para os portais de mídia coreanos Hani e Yonhap, o motivo foi um "infarto cerebral". A Billions, que também é conhecida no ramo como Blade Entertainment, explicou o motivo da morte: "(Park Jia) desmaiou devido a um infarto cerebral e estava lutando contra isso no hospital, mas infelizmente, ela não se recuperou e morreu".

"Lembraremos para sempre a paixão da falecida, que adorava atuar até o fim", completou a agência, aos portais. Jia ficou conhecida por seu papel como Jeong Mi-Hee, mãe da protagonista Moon Dong-eun, no dorama coreano de 2022, chamado de A Lição. O funeral de Park Jia ocorrerá no dia 2 de outubro, na capital da Coreia do Sul, Seul.

Park Jia começou sua carreira de atriz em 1997, em Killing Story e Maria's Inn. Em 2007, teve destaque no filme Gidam, em que interpretou um espírito.