Gal Gadot ou Lily Collins? Miss Bumbum diz parecer com atrizes de Hollywood

Giovanna Lautier, 22, representante do Distrito Federal na final do Miss Bumbum 2024, é criadora de conteúdo adulto e diz que muitos dos pedidos que recebe são influenciados por sua semelhança com atrizes famosas. Apresentações finais e anúncio da vencedora do concurso serão realizados na sexta-feira (4), em São Paulo.

O que disse Giovanna Lautier

As pessoas têm fetiches e me pedem coisas específicas nas plataformas de conteúdo adulto. Como eu tenho uma similaridade física com algumas atrizes e modelos, as pessoas acabam me pedindo algo referente a isso.

Modelo afirmou que assinantes a comparam com Gal Gadot, atriz israelense que interpretou a Mulher Maravilha nos cinemas. "Começaram a me pedir incessantemente para que eu fizesse algumas fotos caracterizada, fantasiada de Mulher Maravilha. [...] Foi algo especial e que me trouxe muito dinheiro e sucesso."

Gal Gadot Imagem: Reprodução

Eu me sinto parecida com a Gal Gadot em determinados looks, maquiagens e estilos de cabelo. Em outros momentos, não tanto. Mas ainda visto a minha fantasia e faço algumas fotos bem instigantes.

Giovanna recebeu proposta para fingir ser a atriz Lily Collins, que interpreta a protagonista da série "Emily em Paris". "Precisava ir a um encontro me vestindo e me portando como a atriz. Eu nem me achava tão parecida fisicamente, mas me senti lisonjeada por ser uma mulher linda. Eu não aceitei porque não saberia fazer isso, não sou atriz."

Modelo trabalha com a venda de conteúdo adulto, mas não aposta em nudez explícita. "Sou mais delicadinha. Eu gosto de afeto. Gosto de romance, de velas, rosas, coisas bem clichês."

Candidata ao Miss Bumbum diz que melhor experiência sexual aconteceu em um sítio com ex-companheiro. "Fui explorando alguns fetiches, alguns toques em lugares diferentes. Eu nunca tinha feito nada ao ar livre. Nada na água, por exemplo. Nesse lugar, tinha uma espécie de cascata. Foi muito legal."

Modelo de Santa Cruz do Sul (RS) comentou sobre possibilidade de outras carreiras após o Miss Bumbum. "Talvez faça algo voltado para a arte ou empreendedorismo, por exemplo. Gosto muito do universo do vinho, talvez entre nesta área. [...] Eu fiz o vestibular, cursei um pouquinho de administração, mas tranquei. Não sabia se era o que eu realmente queria."

Concurso disponibiliza conteúdos exclusivos. O "Miss Bumbum só para maiores", perfil na plataforma Privacy, permite que os fãs do Miss Bumbum confiram ensaios sensuais das participantes.