Show do Milhão supera Fantástico, mesmo sem Silvio Santos, avalia Leão Lobo

O clássico Show do Milhão retornou este mês ao SBT com o comando de Patrícia Abravanel.

Leão Lobo afirma que é "covardia" comparar o programa apresentado por Patrícia com o que era apresentado por Silvio Santos, que "tinha o dom". No entanto, a filha do apresentador tem se saído bem e feito um "bom trabalho". "Ela faz direitinho, com certo charme. Não chega a ser o Silvio Santos, mas faz bem", diz Leão.

Segundo o colunista, Patrícia só erra ao ser "boazinha demais". "Ela ajuda demais", afirma ele, indicando que a apresentadora dá várias dicas aos participantes. "Tinha que ser um pouco mais emocionante".

Ainda assim, o programa tem angariado espectadores na hora do Fantástico (Globo). "O Fantástico anda tão fraquinho, que acabo mudando para o SBT e vendo. Acho que muita gente está fazendo isso: acaba vendo o Show do Milhão, porque o Fantástico está fraco no conteúdo. E o Show do Milhão é sempre uma diversão, algo leve", afirma Leão.

Respostas óbvias e falta de estudo

O colunista acrescenta que o programa tem "momentos irritantes" com perguntas óbvias e claras, que são respondidas de forma errada ou após muito tempo e pedidos de ajuda.

Ele salienta a "vergonha" dos universitários presentes. "Eles nunca sabem nada", afirma. "Você fica aflito ao ver. Se você se inscreve para participar de um programa desses, o mínimo que tinha que fazer era um estudo. Se não, por que é que vai a um programa de perguntas e respostas? Fico preocupado".

