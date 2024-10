Javier Bardem conta o que foi essencial para fazer série 'Irmãos Menendez'

Desde que foi lançada, a minissérie "Monstros - Irmãos Menendez: Assassinos de Pais" está no Top 10 da Netflix.

Trata-se da história do julgamento dos irmãos que mataram os pais em 1989. A defesa de Lyle e Erik Menendez argumenta que eles sofreram abusos físicos, psicológicos e sexuais dos pais na infância. Já a acusação duvida da veracidade dos relatos, insinuando que homens não podem ser abusados sexualmente.

Das violências envolvidas no caso, apenas o assassinato é mostrado explicitamente. É uma mudança radical em relação à primeira série da antologia Monstros, "Dahmer: Um Canibal Americano", que ficou conhecida pelas imagens chocantes. Em entrevista a Splash, Javier Bardem, que interpreta José Menendez, pai de Lyle e Erik, diz que essa decisão foi essencial para que ele aceitasse o papel.

Se não fosse assim, não sei como eu conseguiria me colocar no lugar desse personagem. Me senti absolutamente protegido pelo [criador da série] Ryan Murphy. Javier Bardem

Nicholas Chavez e Cooper Koch são Lyle e Erik Menendez em 'Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos de Pais' Imagem: Divulgação/Netflix

O capítulo cinco é o que melhor ilustra essa decisão. O episódio chamado "Apelido" é uma única cena sem cortes de Erik (Cooper Koch) relatando à advogada os abusos que teria sofrido pelo pai. O ator diz que o desafio de atuação o levou às lágrimas: "Surpreendentemente, não chorei quando Ryan [Murphy] me ligou para dizer que o papel era meu. Fiquei só muito animado e aliviado por conseguir. Foi só quando recebi os roteiros e li o quinto episódio que eu percebi: essa vai ser uma oportunidade incrível".

Eu fiquei com muito medo, mas muito animado com a oportunidade de fazer uma peça de teatro na televisão. Cooper Koch sobre o quinto episódio de "Monstros"

Ari Graynor, que interpreta a advogada Leslie Abramson, passa o episódio inteiro de costas para a câmera. Em entrevista a Splash, ela conta que eles ensaiaram o episódio apenas uma vez, e gravaram oito vezes ao longo de dois dias. Ela não poupa elogios ao colega de cena: "Cooper foi extraordinário de jeitos que eu nem sei dizer. Você pode assistir e ver o que ele faz. Eu só queria apoiá-lo e não estragar nada".

Depois do lançamento da série, Cooper foi visitar Erik e Lyle na prisão. Ele se juntou a Kim Kardashian para uma conversa sobre reforma do sistema prisional com 40 detentos na penitenciária Richard J. Donovan. Ele conversou sobre a série com os irmãos após Erik publicar uma carta aberta dizendo que a série é um "retrato desonesto" de sua história. Questionado sobre a conversa, o ator diz que se surpreendeu com os dois.