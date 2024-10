Homem compra violão autografado por Taylor Swift em leilão e o destrói

Um homem no Texas, nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais após comprar um violão autografado por Taylor Swift em um leilão.

O que aconteceu

Ele arrematou o objeto pelo valor de R$ 21 mil. Porém, o que chamou a atenção, foi que, em seguida, ele destruiu o violão.

No vídeo, o comprador vai ao palco com um martelo em mãos. Depois, ele bate no instrumento com a ferramenta, enquanto demais presentes o aplaudem.

De acordo com a imprensa internacional, o leilão foi em meio ao jantar anual Ellis County WildGame. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos que arrecada dinheiro para beneficiar a educação agrícola de jovens no Condado de Ellis. Taylor ainda não se pronunciou sobre o vídeo.