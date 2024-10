Globo exibe vídeo de Maísa em sua estreia nas novelas da emissora

Na noite de terça-feira (1), a Globo divulgou vídeo com imagens de "Garota do Momento", próxima novela das seis com previsão de estreia para novembro.

O que aconteceu

Durante o intervalo de "Mania de Você", a emissora divulgou uma chamada com suas novidades para o último trimestre do ano. Entre as novas atrações está "Garota do Momento", novela das seis que substitui "No Rancho Fundo".

Durante as cenas exibidas, podemos ver Bia, personagem que será vivida por Maísa Silva em sua estreia nas novelas globais. Anteriormente, a emissora já havia divulgada uma foto da personagem.

Além disso, na chamada foi possível ver a protagonista Beatriz (Duda Santos) descobrindo que sua mãe está viva. Na trama, acompanharemos a trajetória da garota que, nos anos 1950, sairá em uma jornada pelo Rio de Janeiro em busca de Clarice (Carol Castro), sua mãe que perdeu a memória.

"Garota do Momento" é uma novela de Alessandra Poggi, mesma autora de "Além da Ilusão". A direção geral é de Jeferson De e a direção artística de Natalia Grimberg.