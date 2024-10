Lilia Cabral e Fábio Assunção vivem mãe e filho vilões em nova novela

Prevista para estrear em novembro, "Garota do Momento" (Globo), a nova novela das seis, trará Lilia Cabral e Fábio Assunção como uma dupla de mãe e filho vilões.

Conheça o poder da família Alencar

Sinônimo de prestígio e riqueza, o sobrenome Alencar sempre garantiu a seus detentores lugar de destaque na sociedade. Além de donos da Perfumaria Carioca, uma das maiores fábricas de sabonetes do país no final dos anos 1950, eles também ditam os costumes e a moda.

No centro desta família está a matriarca Maristela (Lilia Cabral). No início da trama, ainda na década de 1940, ela se opõe ao casamento do filho, Juliano (Fabio Assunção), com Clarice (Carol Castro) ao saber que a futura nora já tem uma filha, Beatriz (Duda Santos), com outro homem.

Quando Clarice perde a memória em um acidente, Maristela tem a ideia de criar para ela um falso passado, com uma falsa irmã, Zélia (Leticia Colin), e uma falsa filha, Bia (Maisa). A matriarca não cansa de lembrar ao filho que, caso cometa qualquer deslize, ele estará fora da empresa da família.

Apesar dessa submissão à mãe, Juliano mantém com ela uma relação de cumplicidade. No passado, Maristela o ajudou a acobertar a morte acidental de Valéria (Julia Stockler), sua amante e verdadeira mãe de Bia.

Enquanto acredita que é irmã de Zélia e que Bia é sua filha biológica, Clarice vive nessa teia de mentiras. Junto com Zélia, ela comanda a Magnifique Escola para Moças, trabalho que faz com muita dedicação, preparando meninas para a sociedade.