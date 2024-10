Galisteu desmascara plano de Sacha e Larissa e cancela Poder do Lampião

Adriane Galisteu cancelou o Poder do Chama na segunda roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

No início do programa, a apresentadora mostrou ao público o momento em que Sacha (detentor do poder) e Larissa combinaram sinais para que o ator passasse informações.

Na sequência, ela informou que, se Larissa recebesse o outro poder, ele seria cancelado.

Na formação da roça, Sacha escolheu entregar o poder para a aliada e Galisteu interferiu.

A apresentadora deu um sermão geral. "A gente acabou de ver o momento em que você e a Larissa combinaram sinais sobre o poder do lampião. Como você passou pra Larissa, os poderes de hoje são cancelados. A gente está de olho em tudo. Esse jogo tem regras e elas tem que ser respeitadas."

Os poderes são incríveis e é uma pena que eles não serão usados. Espero que hoje sirva de exemplo pra todos . Adriane Galisteu

