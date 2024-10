Estrela da Casa: parcial mostra Lucca em disparada como vencedor

Com o fim do Estrela da Casa (Globo) nesta terça-feira (01), o público está prestes a conhecer o vencedor do prêmio de R$ 750 mil, um contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo país.

O que diz a enquete

Às 09h, o predileto para vencer era Lucca, que reunia sozinho 48,19% dos votos.

Em seguida estava Unna X com 25,24% seguida de Matheus Torres, com 21,37% dos votos.

Mais distante da vitória está Leidy Murilho, em último com 5,19%.

A final

O episódio que encerra o reality musical será marcado por muita música, com cada participante interpretando duas canções. Em conjunto, os quatro finalistas farão uma versão de "Anunciação", clássico de Alceu Valença.

Leidy Murilho seguirá seu repertório gostel com "Os anjos te louvam", de Eli Soares, e "Tá chorando por quê?", de Amanda Wanessa. O sertanejo finalista, Lucca cantará "Quando a bad bater" de Luan Santana e "Erro gostoso", de Simone Mendes.

Unna X cantará "A dona aranha", de Luísa Sonza, e "Bem que se quis", de Marisa Monte. Matheus Torres finalizará sua participação com "Primeiros erros (Chove)", do Capital Inicial, e "Partilhar", parceria de Anavitória e Rubel.

Estrela da Casa - Enquete UOL: quem você quer que vença o reality show? Resultado parcial Total de 26216 votos 6,99% Leidy Murilho 44,22% Lucca 25,11% Matheus Torres 23,68% Unna X

