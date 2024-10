Estrela da Casa: Parcial aponta Matheus crescendo e Lucca perdendo vantagem

Lucca, Matheus, Unna X e Leidy disputam a final do Estrela da Casa (Globo), que será decidida no programa desta terça-feira (1º). A enquete UOL mostra quem poderá ser o vencedor do reality musical.

O que diz a enquete

Às 16h, Lucca seguia como o primeiro colocado, com 42,76% dos votos. O sertanejo se mantém em primeiro lugar desde a abertura da enquete.

Em segundo lugar, Matheus Torres teve um grande crescimento nas últimas horas e chegou a 29%, diminuindo a distância em relação ao goiano.

Unna é a terceira colocada, com 21,4%.

Já Leidy Murilho segue em último, com 6,83%.

O vencedor do Estrela da Casa receberá o prêmio acumulado de R$ 750 mil, um contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo Brasil.

Estrela da Casa - Enquete UOL: quem você quer que vença o reality show? Resultado parcial Total de 32632 votos 6,55% Leidy Murilho 42,96% Lucca 29,50% Matheus Torres 20,99% Unna X Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 32632 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso