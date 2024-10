Erik Marmo e Malvino Salvador ficam pelados juntos em cena de 'Alma Gêmea'

No capítulo de terça-feira (1), da reprise de "Alma Gêmea" (Globo), os personagens de Erik Marmo e Malvino Salvador tiraram toda a roupa para tomar um banho de rio juntos.

O que aconteceu

Durante um piquenique, Hélio (Erick Marmo) e Vitório (Malvino Salvador) decidiram tomar um banho de rio. Olívia (Drica Moares) perguntou se eles ficariam totalmente nus. "Por favor vá pra longe, Deus me livre de ver homem pelado", pediu ela.

Eles tiraram toda a roupa e entraram pelados na água. Carlito (Renan Ribeiro) pega a roupa dos irmãos e taca na água, que foram levadas pela correnteza.

Hélio e Vitório ficam sem nada para se cobrir. Eles aparecem totalmente pelados, cobrindo apenas as partes íntimas com as mãos.

Nas redes sociais, os telespectadores se divertiram com o momento. "Sobrou até para o coitado do Hélio", brincou um internauta. "Esse Carlito é um tinhoso em formato de criança", se divertiu outro.

Alguns internautas gostaram de ver os dois atores sem roupa. "Que delícia esse piquenique servindo Hélio e Vitório bem suculentos", escreveu um usuário do Bluesky. "Malvino Salvador servindo aquilo e ele tem de melhor seu corpo gostoso", afirmou outra.

Vitório (Malvino Salvador) tira a roupa em 'Alma Gêmea' Imagem: Reprodução/Globo

Erik Marmo e Malvino Salvador pelados em 'Alma Gêmea' Imagem: Reprodução/Globo

Hélio (Erik Marmo) em 'Alma Gêmea' Imagem: Reprodução/Globo

Vitório (Malvino Salvador) em 'Alma Gêmea' Imagem: Reprodução/Globo

Vitório (Malvino Salvador) e Hélio (Erik Marmo) em 'Alma Gêmea' Imagem: Reprodução/Globo

A reprise de "Alma Gêmea", novela de 2005, escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.