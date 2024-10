Elenco de 'What Comes After Love' fala sobre o que esperar do melodrama

Estreou no VIKI, na última sexta-feira (27), o drama "What Comes After Love", uma co-produção entre Coréia do Sul e Japão, gravada em ambos os países, e com os atores falando as duas línguas durante todo o processo. Dirigida pelo sul-coreano Moon Hyun-Sung, a série é uma adaptação do livro de mesmo nome, escrito por Gong Ji-Young e Hitonari Tsuji.

O melodrama é uma série curta, de apenas seis episódios, e conta a história de Hong, interpretada por Lee Se-Young, que foi estudar no Japão e acabou se envolvendo com Jongdo, interpretado pelo japonês Kentaro Sakaguchi. Anos depois, já na Coréia, ele se tornou um autor famoso e está promovendo o livro que conta a história de ambos. A trama se passa no passado e no presente, mostrando a construção, quebra e recomeço da relação deles.

Coletiva de imprensa da série "What comes after love" Imagem: Cortesia VIKI

Splash teve a oportunidade de participar da coletiva de imprensa da série com os quatro atores e o diretor, que se mostraram satisfeitos com a série —e falaram por mais de uma hora!.

O projeto começou em 2015

Kentaro conta que, quando recebeu o roteiro, ficou curioso para saber como o relacionamento entre dois personagens de nacionalidades diferentes se desenrolaria. "Isso me atraiu, eu estava um pouco nervoso de embarcar nesse projeto sendo japonês, mas depois de falar com o sr. Moon (diretor) por videochamada, eu pude ver o quão apaixonado ele é por esse projeto. Então eu pensei que seria uma honra. Tudo foi graças à paixão do sr. Moon", afirma.

O "sr. Moon", Moon Hyung-sung, conta que a série é um projeto que ele vem trabalhando desde 2015, ou seja, quase uma década. Ele encontrou o romance original, leu, ficou muito interessado e inspirado, e deu o pontapé inicial para transformar em série. "O gênero romântico é meu gênero favorito desde que eu era jovem e quis me desafiar fazendo algo assim, me senti muito conectado com a história", explica.

A dificuldade em gravar em duas línguas

Não somente a série foi gravada em coreano e japonês. Na própria entrevista, os atores se comunicam usando as duas línguas, além da tradução simultânea em inglês para nós, os jornalistas.

Os atores contam que todos estavam determinados a fazer o projeto dar muito certo e houve dedicação e muita troca entre toda a equipe, para fazer com que todos entendessem o que estava acontecendo e pudessem se comunicar de forma eficiente.

Se-young falou apaixonadamente sobre sua experiência com o drama: "A língua era diferente, mas eu realmente senti que nossos corações estavam unidos. Nós éramos um. Foi uma experiência maravilhosa porque todos estavam trabalhando juntos em direção a um objetivo, é uma lembrança muito feliz para mim. Eu realmente aprendi sobre o que era o amor.".

Se-young em "What comes after love" Imagem: Cortesia VIKI

Kentaro conta que fala muito e gosta de fazer piadas para deixar o clima mais suave, e que assim que as gravações começaram, na Coréia, ele não sabia falar muito bem a língua. "Em cada cena, as pessoas me ensinavam algumas palavras coreanas. E no final das filmagens, eu tinha um pequeno walkie talkie, e deixei mensagens para a equipe usando as palavras coreanas que aprendi naquele dia. É uma boa lembrança. Eu realmente senti que todos trabalharam muito duro, o elenco e a equipe. Fomos sinceros sobre esse trabalho. Tínhamos um objetivo comum, e todos eram muito genuínos, e é por isso que nos tornamos próximos de forma bem natural e fácil".

Qualidades e defeitos dos personagens

Além de Se-young e Kentaro, os atores sul-coreanos Hong Jong-hyun e Anne Nakamura completam o elenco fazendo os pares dos protagonistas e trazendo ainda mais drama para o relacionamento do (ex)-casal. Eles contam um pouco sobre seus personagens. "Min-jun (personagem de Jong-hyun) é uma pessoa que dá seu amor incondicional e expressa isso a Hong (Se-young), ele é muito honesto sobre seus sentimentos, ele tem atitude. Eu só queria que ele tivesse expressado antes", conta o ator, rindo.

Anne explica que sua personagem, Kanna, é bastante confiante e que ela admira bastante isso. "As pessoas dizem que sou meio assim, mas não tenho metade da confiança de Kanna. Ela não precisava ser tão obsessiva em relação ao Jungo, ela poderia ter desistido no meio do caminho", finaliza.

Se-young se identificou muito com Hong por ser bastante expressiva, mas sente que possui uma mente mais forte que a da personagem: "Eu só queria que ela tivesse uma mente mais forte. Se ela fosse mais forte, talvez Jungo e Hong nunca tivessem que se separar. Porque, quando eu estava filmando no Japão, o relacionamento era tão bonito, e o Japão era tão bonito, e realmente senti muita tristeza quando eles tiveram que se separar", conta a atriz.

Kentaro em "What comes after love" Imagem: Cortesia Viki

Já Kentaro, considera a maior qualidade do seu personagem o fato de ele nunca ter parado de amar a mesma mulher mesmo depois de cinco anos separados. "Esse nível de energia e devoção a uma pessoa é algo que eu respeito muito". Ele ainda complementa que gostaria que o personagem tivesse se comunicado melhor: "Se ele pudesse ter dito apenas uma coisa, isso poderia ter salvado o relacionamento, e eles nunca teriam se separado"

A química entre os protagonistas

Existe uma frase no livro —e na série— que foi peguntada aos atores: Vocês acreditam em amor incondicional? E as respostas dos protagonistas não poderia ter sido mais diferente. Se-young, sem nenhuma dúvida, acredita em amor incondicional e em destino. "Se você não experimentou é porque o amor não chegou até você. Eu acredito muito em destino e amor incondicional" conta.

Já Kentaro, sorrindo depois de uma resposta tão apaixonada, é mais "pé no chão": "O amor existe, e isso é certo. Ele vai te fazer feliz, mas às vezes ele vai te perfurar. Mas ainda assim, o momento, a pessoa, as condições e o ambiente são os elementos que impactarão o amor e que mudarão o amor. Essa é a minha opinião." explica o ator.

Ambos contam que, para a série funcionar, eles precisavam ter química e, para criar essa conexão, eles caminhavam e conversavam. "Antes de começar a filmagem, quando Kentaro chegou, tivemos um tempo a sós. Comemos juntos e bebemos juntos. E também, sabe, quando as flores de cerejeira florescem, há uma trilha muito bonita para caminhadas em um complexo de apartamentos. Perguntei se ele queria ir junto e demos um passeio. As flores de cerejeira estavam por todo lugar e tinha um cheiro muito bom. Eu disse a ele que gostei do passeio. Então olhamos para o céu e andamos de balanço. Foi uma boa oportunidade para nos aproximarmos", conta Se-young.

Kentaro e Se-young se divertindo na coletiva de imprensa de "What comes after love" Imagem: Cortesia VIKI

"Muitas vezes, Se-young pedia para nos refrescarmos, íamos a um pequeno parque e andávamos no balanço. Não era performance, mas aquele momento foi muito importante para nós, e eu fiquei muito grato por termos tido essa oportunidade para que nos tornássemos próximos um do outro. Fiquei muito feliz por termos tido a chance", completa Kentaro.

"Aprendi que a compreensão profunda é a base do amor e espero que quem assista também perceba isso", finaliza Se-young.