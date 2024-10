Doralice cai para trás ao ficar sabendo do acidente de ônibus com Lindomar

No capítulo de terça-feira (1), da novela "Volta por Cima" (Globo), O ônibus se descontrola em cima de um viaduto, e Jão orienta os passageiros.

Edson e Alberto seguem para o local do acidente. Madalena se preocupa com Lindomar. Baixinho exige que Osmar pague pelos gastos que Violeta teve com ele.

Roxelle avisa a Neuza do acidente com o ônibus. Doralice se desespera ao saber do acidente com o ônibus do marido. Os bombeiros iniciam o resgate dos passageiros. Lindomar é operado.

Chico chega ao hospital para ficar com Madalena, e Roxelle vai a seu encontro. Edson reclama do desinteresse de Nando pelos negócios da família. O médico avisa a Madalena que Lindomar pode não sobreviver à cirurgia.